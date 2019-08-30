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В Киеве задержали прокурора на взятке за закрытие дела

Новости » Происшествия    30.08.2019 - 17:30
В Киеве задержали прокурора на взятке за закрытие дела
Фото: задержание прокурора на взятке (dbr.gov.ua)

Прокурор требовал деньги за закрытие уголовного дела

В Киеве задержали одного из руководителей районных отделов Знаменской прокуратуры Кировоградской области, который получил взятку за закрытие уголовного дела. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

Сообщается, что прокурор получил 2 тыс. дол за закрытие уголовного дела по факту хранения наркотиков.

"По предварительной информации прокурор требовал и получил от гражданки 2 тыс. дол США. За деньги милиционер обещал закрыть уголовное производство по факту хранения наркотических веществ", - говорится в сообщении.

Фото: задержание прокурора на взятке (dbr.gov.ua)

По факту нарушения ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины (получение должностным лицом, занимающим ответственное положение неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством такой выгоды) мужчине грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Житомирской области на взятке задержали военного комиссара. Военком получил 1 тыс. дол за помощь во избежание призыва на срочную службу.

Также сообщалось, что в Киеве задержали сотрудницу миграционной службы. Чиновница должна была посодействовать в ускорении выдачи загранпаспортов. За это женщина получила 300 дол взятки.

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