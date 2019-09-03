ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

СБУ затримала організатора незаконних відправлень харчових продуктів в ОРДЛО

Новини » Надзвичайні події    03.09.2019 - 16:29
СБУ затримала організатора незаконних відправлень харчових продуктів в ОРДЛО
Ілюстративне фото (СБУ)

По одному з контрактів на поставку продуктів ділки отримали 8 млн гривень

Слідчі Служби безпеки України (СБУ) затримали одну з організаторів протиправної схеми постачання харчових продуктів на тимчасово окуповані території Донецької і Луганської областей та незаконного відшкодування ПДВ з держбюджету. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Слідчі спецслужби встановили, мешканка Харкова очолювала фінансову діяльність двох комерційних структур. Під виглядом експортних операцій представники зазначених підприємств переправляли товари в ОРДЛО за схемою "перерваного транзиту" через територію РФ.

Тільки по одному з контрактів на постачання харчових продуктів нібито в одній з африканських країн ділки отримали відшкодування податку у розмірі 8 млн гривень. Для уникнення кримінальної відповідальності директорка ховалася на тимчасово окупованій території Донецької області.

Правоохоронці затримали зловмисницю в прикордонному пункті пропуску "Гоптівка" при в'їзді в Україну. Слідчі СБУ повідомили про підозру затриманій за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах) і ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. Дніпровський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Нагадаємо, 31 серпня співробітники Військової прокуратури спільно зі Службою безпеки України затримали зловмисників, які від імені команди президента Володимира Зеленського вимагали 570 тис. доларів за нібито допомогу у призначенні на керівну посаду в "Укроборонпромі".

30 серпня в Києві затримали одного з керівників районних відділів Знам'янської прокуратури Кіровоградської області, який отримав хабар за закриття кримінальної справи. Прокурор отримав 2 тис. доларів за закриття кримінальної справи за зберігання наркотиків. Чоловікові загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.

Зеленський назвав найбільш корупційні органи влади Зеленський чекає від НАБУ та ДБР доповіді щодо переслідування топ-корупціонерів
Новини України Служба безпеки УкраїникоррупцияОРДЛО
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся