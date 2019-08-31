ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Киеве задержали мошенников, которые вымогали взятку от имени Офиса президента

Новости » Происшествия    31.08.2019 - 08:58
В Киеве задержали мошенников, которые вымогали взятку от имени Офиса президента
Фото: задержаны злоумышленники (facebook.com Андрей Богдан)

Злоумышленники требовали 570 тысяч долларов за решение вопроса

Сотрудники Военной прокуратуры совместно со Службой безопасности Украины задержали 2 человек, которые от имени команды президента Владимира Зеленского требовали взятки за якобы помощь в назначении на должность. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Богдан на своей странице в Facebook.

По его словам, группа мошенников, которая могла состоять из 4 человек, под видом сотрудников Офиса Зеленского потребовали 570 тысяч долларов у бывшего сотрудника "Укрспецэкспорта" за якобы помощь в назначении на руководящую должность в "Укроборонпроме".

"Месяц разводили человека, он почувствовал, что мошенники, обратился с заявлением в СБУ, работали месяц, все киевские, представлялись один помощником председателя офиса, другой руководителем департамента", - рассказал Богдан.

Также руководитель ОП отметил, что двое участников преступной группы были задержаны. Правоохранители задержали злоумышленников в районе улицы Шелковичной в Киеве.

В Киеве задержали мошенников, которые вымогали взятку от имени Офиса президента

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве задержали одного из руководителей районных отделов Знамянской прокуратуры Кировоградской области, который получил взятку за закрытие уголовного дела. Прокурор получил 2 тысячи долларов за закрытие уголовного дела за хранение наркотиков. Мужчине грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Житомирской области на взятке задержали военного комиссара. Комиссар получил 1 тыс. долларов за помощь в избежании призыва на срочную службу.

В Киеве задержали фальшивомонетчиков Скандальный Окружной админсуд Киева поймали на мошенничестве
Новости Украины мошенничествоБогдан
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь