СБУ задержала киллеров спецслужб РФ, а оккупанты подписали распоряжение о "референдуме": новости за 8 августа
Служба безопасности Украины задержала киллеров, нанятых для убийства министра обороны и начальника Главного управления разведки, оккупанты в Запорожской области подписали распоряжение о проведении "референдума", первое судно с украинским зерном прибыло в конечный пункт назначения. Подробнее о том, что произошло в понедельник, 8 августа - в материале РБК-Украина.
Война России против Украины: последние новости
- Украинские военные отбили несколько наступлений российской армии. Оккупанты также пытались прорвать оборону украинских защитников в направлениях Марьинки и Шевченко, однако успеха не достигли.
- Украинские военные обезвредили разведывательные группы оккупантов в Бахмутском, Бахмуте и Яковлевке.
- Вечером 8 августа 2022 года прогремело несколько мощных взрывов в оккупированном Мелитополе (Запорожская область).
- Российские военные с самого утра 8 августа запустили ракеты по Харькову. Предварительно известно по меньшей мере одном пострадавшем гражданском.
- ВСУ на юге уничтожили российский танк Т-62 и десятки россиян.
- Министерство обороны США в понедельник, 8 августа 2022 года, санкционировало предоставление Украине самого большого пакета военной помощи стоимостью в 1 млрд долларов. В него вошли ракеты для HIMARS, боеприпасы для артиллерии, а также противопехотные мины.
- Общее число раненых и убитых российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения в Украину достигает 80 тысяч солдат.
СБУ задержала киллеров, нанятых для убийства Резникова и Буданова
Служба безопасности Украины задержала киллеров, которые планировали убийство министра обороны Алексея Резникова и начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова.
"За убийство каждого из них российские "кураторы" обещали вознаграждение в размере от 100 до 150 тысяч долларов США", - говорится в сообщении СБУ.
Оккупанты в Запорожской области подписали распоряжение о проведении "референдума"
Гауляйтер оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении так называемого "референдума" о "воссоединении региона с Россией". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".
По данным издания, оккупант подписал документ в рамках форума общественного движения Запорожской области "Мы вместе с Россией", который проходит в оккупированном Мелитополе.
Первое судно с украинским зерном прибыло в конечный пункт назначения
Судно POLARNET, которое одно из первых воспользовалось "зерновым коридором", успешно прошло проверку инспекционной группой в Стамбуле и прибыло в конечный пункт назначения в Турции.
"Этот первый успешный опыт реализации "зерновой инициативы" позволяет нам с оптимизмом смотреть на дальнейшие перспективы перевозок. Благодарен нашим партнерам из ООН и Турции за эффективное обеспечение безопасности движения судна и максимальную кооперацию на всех этапах реализации договоренностей", - заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.
Бюджет на 2023 год: что известно
Государственный бюджет на 2023 год с учетом военного времени сохранит основные социальные расходы, в том числе пенсии. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгалб. По его словам, приоритеты бюджета на 2023 год - это сохранение макрофинансовой стабильности, финансирование Вооруженных сил и поддержка людей.
Напомним, ранее сообщалось, что Министерство финансов и работодатели выступают против запланированного повышения минимальной зарплаты в 2023 году с 6700 до 7250 гривен.
"Дожди с грозами соберутся в узел". Где ждать непогоду в Украине во вторник
Во вторник, 9 августа, дожди с грозами следует ожидать в трех регионах Украины - в Винницкой, Черновицкой, Хмельницкой областях, западных областях, кроме Волыни. Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко.
"Дожди с грозами соберутся в узел над Винницкой, Черновицкой областью и Хмельницкой областью. Именно здесь возможны грозы, ливни, град и шквалы", - рассказала она.