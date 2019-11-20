СБУ задержала группу наркоторговцев с оборотом в 2 млн гривен

Фото: один из задержанных (ssu.gov.ua)

Они реализовывали наркотики оптом и через так называемые "закладки"

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Житомирской и Киевской области участников наркогруппировки, которые за 2 месяца успели продать "товара" на 2 миллиона гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Сообщается, что организовал наркобизнес житель Васильковского района Киевской области. Он также нашел четырех сообщников-курьеров, которые были ранее судимы за аналогичные преступления.

"Метадон (синтетический опиоид, - ред.) дельцы получали от поставщиков из южного региона. Сбывали наркотики оптовыми партиями и в розницу через так называемую систему "закладок". Деньги от заказчиков наркоторговцы получали на специально открытые банковские счета, после чего сообщали место тайника с "товаром". Наркотрафик работал интенсивно: только за последние 2 месяца дельцы сбыли "синтетики" на 2 миллиона гривен", - говорится в сообщении.

Участников группировки задержали по месту их проживания.

"Во время 11 обысков помещений, которые использовались злоумышленниками для незаконной деятельности, изъяты синтетические наркотики и марихуану, большую сумму наличных денег, банковские карты, а также черновые записи с данными о движении наркотиков, дилеров, клиентов и должников", - говорится в сообщении.

Силовики открыли уголовное дело по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения и объявлении им подозрения. Следствие продолжается.

Ранее сообщалось, что СБУ задержала агента РФ, призывавшего совершать теракты в День достоинства и свободы. Замысел российских спецслужб заключался в том, чтобы создать информационный фон для дестабилизации ситуации в Украине накануне и во время празднования.

Кром этого, ранее СБУ заблокировала канал финансирования "ДНР". Владелец дорожно-ремонтной фирмы из Краматорска заплатил более 2 млн гривен налогов в "ДНР".