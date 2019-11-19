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В Харькове агента российской разведки приговорили к 12 годам заключения

Новости » Политика     19.11.2019 - 12:59
В Харькове агента российской разведки приговорили к 12 годам заключения
Фото: Мехти Логунов (politnavigator.net)

Апелляцию защиты агента РФ не удовлетворили

Суд в Харькове приговорил к 12 годам лишения свободы агента российской разведки Мехти Логунова, который собирал военную информацию в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины (СБУ).

Сообщается, что 18 ноября Харьковский апелляционный суд оставил без изменений приговор, которым агент признан виновным в преступлении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Логунов был задержан в августе 2017 года. Его завербовала российская военная разведка. В течение 2015-2017 годов Логунов собирал информацию, в том числе секретную, в военной сфере и в области военно-оборонных разработок. Данные он передавал российским кураторам зашифрованным каналом связи.

Напомним, ранее СБУ заблокировала канал финансирования "ДНР". Владелец дорожно-ремонтной фирмы из Краматорска заплатил более 2 млн гривен налогов в "ДНР".

Также РБК-Украина писало, что в Киевской области задержали одного из ключевых руководителей террористической организации "Исламское государство". Он был задержан СБУ вблизи своего частного дома.

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