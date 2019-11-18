СБУ заблокировала канал финансирования "ДНР"

Иллюстративное фото (ssu.gov.ua)

Владелец дорожно-ремонтной фирмы из Краматорска заплатил более 2 млн гривен налогов в "ДНР"

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о подозрении в финансировании так называемой "Донецкой народной республики" владельцу дорожно-ремонтной фирмы из Краматорска. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что подозреваемый в течении 2015-2018 годов заплатил более 2 млн гривен налогов в "налоговые" органы "ДНР".

"В 2014 году местный житель зарегистрировал в Краматорске фирму. Одновременно он открыл филиалы компании в Макеевке, Горловке и Енакиево. Используя реквизиты банковских учреждений, действующих на временно оккупированных территориях, вопреки отечественному законодательству, злоумышленник систематически перечислял средства, полученные от деятельности представительств, в "налоговые" органов террористов", - рассказали в СБУ.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины, злоумышленнику объявлено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что СБУ в Харькове выкрыли схему финансирования псевдореспублик "Л/ДНР" через махинации с социальными выплатами. В частности, было изъято более 800 банковских карт для начисления пенсий жителям, постоянно проживающим ОРДЛО.

Также сообщалось, что спецслужба Украины раскрыли схему финансирования "ДНР". Злоумышленники продавали промышленную продукцию в Украине и платили налоги в "ДНР".