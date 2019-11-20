СБУ затримала групу наркоторговців з оборотом у 2 млн гривень

Фото: один із затриманих (ssu.gov.ua)

Вони реалізовували наркотики оптом і через так звані "закладки"

Співробітники Служби безпеки України затримали в Житомирській і Київській області учасників наркоугруповання, які за 2 місяці встигли продати "товару" на 2 мільйони гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

Повідомляється, що організував наркобізнес житель Васильківського району Київської області. Він також знайшов чотирьох спільників-кур'єрів, які були раніше судимі за аналогічні злочини.

"Метадон (синтетичний опіоїд, - ред.) ділки отримували від постачальників з південного регіону. Збували наркотики оптовими партіями та в роздріб через так звану систему "закладок". Гроші від замовників наркоторговці отримували на спеціально відкриті банківські рахунки, після чого повідомляли місце схованки з "товаром". Наркотрафік працював інтенсивно: тільки за останні 2 місяці ділки збули "синтетики" на 2 мільйони гривень", - йдеться в повідомленні.

Учасників угруповання затримали за місцем їх проживання.

"Під час 11 обшуків приміщень, які використовувалися зловмисниками для незаконної діяльності, вилучено синтетичні наркотики і марихуану, велику суму готівкових грошей, банківські картки, а також чорнові записи з даними про рух наркотиків, дилерів, клієнтів і боржників", - йдеться в повідомленні.

Силовики відкрили кримінальну справу за ч. ст 2. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання затриманим міри запобіжного заходу та оголошення їм підозри. Слідство триває.

Раніше повідомлялося, що СБУ затримала агента РФ, який закликав здійснювати теракти в День гідності і свободи. Задум російських спецслужб полягав у тому, щоб створити інформаційний фон для дестабілізації ситуації в Україні напередодні та під час святкування.

Крім цього, раніше СБУ заблокувала канал фінансування "ДНР". Власник дорожньо-ремонтної фірми з Краматорська заплатив понад 2 млн гривень податків у "ДНР".