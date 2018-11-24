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СБУ затримала "голову сільради" одного з населених пунктів ОРДЛО

Новини » Надзвичайні події    24.11.2018 - 17:49
СБУ затримала "голову сільради" одного з населених пунктів ОРДЛО
Фото: СБУ (oda.zt.gov.ua)

Затримана з 2010 року обіймала посаду селищного голови

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) затримали так звану "голову селищної ради" одного з населених пунктів на окупованій території Новоазовського району (Донецька область). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

Як повідомляється, затримана з листопада 2010 року займала посаду селищного голови, а в 2014 році приєдналася до лав терористичної організації "ДНР".

"Виконуючи вказівки бойовиків зловмисниця здійснювала незаконне керівництво тимчасово окупованою територією в межах відповідного населеного пункту", - розповіли в СБУ.

Зазначається, що жінку затримали на підконтрольній Україні території, куди вона приїхала у власних справах.

Затриманій оголошено про підозру в скоєнні злочину за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Донецькій області суд заарештував екс-охоронця так званої "фінансово-економічної поліції ДНР", який також був учасником батальйону бойовиків "Оплот".

Крім того, нещодавно у Молдові знешкодили незаконне напіввійськове формування, пов'язане з бойовиками терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР", що діють на окупованій території Донбасу.

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