Заарештовано учасника батальйону "Оплот", екс-охоронця "фінансово-економічної поліції ДНР"

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Мешканець Макіївки з метою підробітку вступив до терористичної організації у 2014 році

У Донецькій області суд заарештовав екс-охоронця так званої "фінансово-економічної поліції ДНР", який також був учасником батальйону бойовиків "Оплот". Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прокуратуру Донецької області.

Зазначається, що 31-річний мешканець Макіївки у вересні 2014 року отримав пропозицію своїх знайомих за грошову винагороду добровільно вступити до лав батальйону "Оплот" у складі терористичної організації "ДНР".

У батальйоні чоловік обійняв посаду охоронця-водія. Уже в 2015 році підрозділ був перейменований у так звану "фінансово-економічну поліцію ДНР". Мешканець Макіївки продовжив роботу в окупаційному органі - до його обов'язків входило охорона "поліції", організація безпеки об’єктів критичної інфраструктури у Донецьку, а також перевезення грошей бойовиків.

Після цього чоловік пішов на військову службу у складі так званої "Республіканської гвардії ДНР" на посаду водія гранатометного взводу. Там він виконував функції з технічного обслуговування військової техніки бойовиків, перевезення боєприпасів та особового складу. Працював він на терористів до серпня 2017 року.

"За клопотанням Волноваської місцевої прокуратури суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 31-річному мешканцю м. Макіївки... Наразі йому повідомлено про підозру у скоєнні зазначеного злочину та поміщено до слідчого ізолятору", - зазначили у прокуратурі.

Нагадаємо, нещодавно у Молдові знешкодили незаконне напіввійськове формування, пов'язане з бойовиками терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР", що діють на окупованій території Донбасу.