У Молдові знешкодили пов'язане з бойовиками на Донбасі угруповання

Фото: прапор незаконного молдовського угруповання (sis.md)

Члены воєнізованого формування проходили військову підготовку, прикриваючись проведенням військово-тактичних ігор

У Молдові знешкодили незаконне напіввійськове формування, пов'язане з бойовиками терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР", що діють на окупованій території Донбасу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на молдовську Службу інформації і безпеки.

У спецслужбі розповіли, що молдjвські правоохоронці стежили за угрупованням понад рік, протягом якого були встановлені прямі зв'язки між його членами і збройними групами на Сході України.

За інформацією молдавської спецслужби, у формуванні була вибудувана сувора ієрархія, його члени проходили ідеологічну та військову підготовку, прикриваючись проведенням військово-тактичних ігор.

Під час обшуків у членів угруповання виявили різні види зброї, компоненти бойової зброї, військову техніку, боєголовки і гранатомети, вилучено саморобний вибуховий пристрій.

У будинках затриманих виявили прапори і знаки розрізнення, що використовуються бойовиками на Донбасі.

Фото: пов’язане з ДНР угруповання в Молдові

Нагадаємо, за даними української розвідки, бойовики запроваджують на окупованому Донбасі систему функціонування мобільних "призовних пунктів".