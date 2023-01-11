СБУ заблокувала ще три канали втечі "ухилянтів" за кордон

Як повідомляє СБУ, силами спецпризначенців затримано 9 організаторів нелегальних каналів, що діяли у трьох регіонах України. Зловмисники обіцяли своїм клієнтам безперешкодний виїзд до країн Євросоюзу за підробленими документами або поза контрольно-пропускними пунктами. "Послуги" на таких незаконних "трафіках" коштували від 1,5 до 3 тисяч доларів залежно від дальності регіону і терміновості перетину кордону. Таким чином, Служба безпеки запобігла втечі понад сотні осіб, які намагалися ухилитися від військової служби.

"У Запорізькій області нейтралізовано злочинне угруповання, яке спеціалізувалось на нелегальній міграції. Зловмисники пропонували потенційним призовникам пакет фальшивих документів щодо непридатності до військової служби і таким чином пропонували перетнути кордон. Також ділки створили фіктивний благодійний фонд для того, щоб реєструвати своїх "клієнтів" як волонтерів та водіїв міжнародних гуманітарних рейсів.

На Закарпатті заблоковано ще один канал нелегальної втечі "ухилянтів". Цього разу незаконну діяльність організував місцевий прикордонник. Він пропонував "допомогу" у виїзді за межі України поза пунктами пропуску.

В Івано-Франківській області викрито місцевого лікаря та чиновницю, які оформлювали "третій" особі фіктивну інвалідність, після чого клієнт мав право супроводжувати її за кордон", - уточнено у повідомленні.

У межах кримінальних проваджень за двома статтями Кримінального кодексу України:

ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів);

ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України)

тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочинів і притягнення винних до відповідальності.