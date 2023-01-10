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Ввозив іноземців та допомагав виїхати ухилянтам. Поліція заарештувала киянина

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Київ, Вівторок 10 січня 2023 16:58
Ввозив іноземців та допомагав виїхати ухилянтам. Поліція заарештувала киянина Фото: Киянина арештували за допомогу ухилянтам (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Печерська окружна прокуратура міста Києва повідомила про підозру мешканцю столиці, який організував схему легалізації та переміщення іноземців, а також військовозобов’язаних громадян України через державний кордон під виглядом волонтерів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Київської міської прокуратури в Telegram.

Згідно з матеріалами слідства, підозрюваний за грошову винагороду у понад 10 тисяч гривень допомагав громадянами інших держав незаконно зробити документи для оформлення посвідки на тимчасове проживання в Україні.

Ввозив іноземців та допомагав виїхати ухилянтам. Поліція заарештувала киянина

Прокуратура заявила, що чоловік також пропонував іноземцям та громадянам України призовного віку свою допомогу в отриманні документів про статус волонтера у благодійному фонді, який займається доставкою міжнародних гуманітарних вантажів в України.

За їх словами, статус волонтера надавав можливість іноземцям та ухилянтам безперешкодно перетинати державний кордон України у період воєнного стану. Поліція затримала організатора схеми під час передачі іноземцю незаконно отриманої посвідки про тимчасове проживання в Україні під виглядом волонтера.

Наразі вирішується питання щодо обрання чоловіку запобіжного заходу. Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають, встановлюються інші учасники злочинної схеми, а також особи, які нею скористалися. Чоловіку загрожує ув'язнення до 5 років за ґратами.

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили 38-річного мешканця Києва, який організував незаконну схему переправлення громадян призовного віку через державний кордон України.

Також РБК-Україна повідомляло, що екс-депутат однієї з районних рад Хмельницької області за 6000 доларів допомагав ухилянтам виїжджати з України. Проте невдовзі його заарештували.

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