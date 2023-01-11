СБУ заблокировала еще три канала побега "уклонистов" за границу

Как сообщает СБУ, силами спецназовцев задержаны 9 организаторов нелегальных каналов, действовавших в трех регионах Украины. Злоумышленники обещали своим клиентам беспрепятственный выезд в страны Евросоюза по поддельным документам или вне контрольно-пропускных пунктов. "Услуги" на таких незаконных "трафиках" стоили от 1,5 до 3 тысяч долларов в зависимости от дальности региона и срочности пересечения границы. Таким образом, Служба безопасности предотвратила побег более сотни человек, пытавшихся уклониться от военной службы.

"В Запорожской области нейтрализована преступная группировка, которая специализировалась на нелегальной миграции. Злоумышленники предлагали потенциальным призывникам пакет фальшивых документов о непригодности к военной службе и таким образом предлагали пересечь границу. Также дельцы создали фиктивный благотворительный фонд для того, чтобы регистрировать своих "клиентов" как волонтеров и водителей международных гуманитарных рейсов.

На Закарпатье заблокирован еще один канал нелегального бегства "уклонистов". В этот раз незаконную деятельность организовал местный пограничник. Он предлагал "помощь" в выезде за пределы Украины вне пунктов пропуска.

В Ивано-Франковской области разоблачены местный врач и чиновница, которые оформляли "третьему" лицу фиктивную инвалидность, после чего клиент имел право сопровождать его за границу", - уточнено в сообщении.

В рамках уголовных производств по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов);

ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины)

продолжаются расследования для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности.