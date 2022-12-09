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Допомагав ухилянтам виїхати за кордон: в Хмельницькій області викрили екс-депутата

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Хмельницька область, П'ятниця 09 грудня 2022 02:30
Допомагав ухилянтам виїхати за кордон: в Хмельницькій області викрили екс-депутата Фото: екс-депутат з Хмельницької області переправляв ухилянтів за кордон (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Екс-депутат однієї з районних рад Хмельницької області за 6000 доларів допомагав ухилянтам виїжджати з України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Національної поліції України.

"У "вартість" входило виготовлення фіктивних документів щодо непридатності до проходження військової служби. Організатор сподівався забезпечити потрібне рішення шляхом впливу на посадових осіб одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки", - зазначають в поліції.

Наприкінці листопада чоловіка викрили під час одержання 6000 доларів США. 7 грудня за процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури йому оголосили про підозру за ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, що правоохоронці викрили 38-річного мешканця Києва, який організував незаконну схему переправлення громадян призовного віку через державний кордон України.

Раніше ми писали, що у Закарпатській області затримали трьох чоловіків призовного віку, які хотіли незаконно перетнути кордон з Румунією.

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