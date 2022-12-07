Відправляв за кордон "волонтерів". Киянина затримали за допомогу ухилянтам

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Київської міської прокуратури в Telegram.

Чоловік пропонував громадянам, яким заборонено виїзд за межі держави під час воєнного стану, приховано виїхати за кордон на підставі фіктивних документів волонтерів та перевізників гуманітарної допомоги шляхом внесення їхніх даних до електронної системи "Шлях".

Фото: киянина затримали за допомогу ухилянтам (пресслужба Київської міської прокуратури)

За такою схемою чоловік збирався переправити через державний кордон України громадянина призовного віку, який жодних гуманітарних вантажів перевозити не збирався та повертатися на територію України не планував. Вартість цієї "послуги" становила 1000 доларів з людини.

Після отримання грошей зловмисник забезпечував внесення даних ухилянта до списку водіїв, що здійснюють перевезення медичних вантажів та вантажів гуманітарної допомоги для потреб Збройних сил України.

Організатора схеми затримали. Наразі йому повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк до п'яти років.