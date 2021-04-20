UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

СБУ выявила склад оружия в Луганской области: боевики "ЛНР" заложили его в 2014 году

Автор: РБК-Украина

Служба безопасности Украины (СБУ) обнаружила в Луганской области тайник боевиков "ЛНР" с оружием и боеприпасами. Среди изъятого противотанковые комплексы, гранаты, большое количество патронов.

Об этом сообщила пресс-служба силового ведомства.

По оперативным данным, боевик оборудовал схрон в 2014 году во время боевых действий в районе Приволье и Лисичанска. Находясь в составе вражеской диверсионно-разведывательной группы, он принимал активное участие в вооруженном противостоянии силам АТО.

В СБУ отметили, что тайники с оружием были оборудованы хозяйственном помещении и дворе частного дома в городе Приволье. В ходе обыска были изъяты:

  • боевые элементы противотанкового ракетного комплекса "Конкурс";
  • 60 гранатометных выстрелов;
  • 2 реактивные противотанковые гранаты РПГ-22;
  • две противотанковые гранаты;
  • ручная кумулятивная граната;
  • боевые элементы к гранатометам;
  • большое количество патронов различного калибра.

Подозреваемый в организации тайника с оружием задержан. Ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) УК Украины. Спецоперация проводилась во взаимодействии с Национальной полицией.

Фото: изъятое оружие боевиков ЛНР (ssu.gov.ua)

Напомним, ранее СБУ задержала бывшую "чиновницу ЛНР", которая была руководителем "управления культуры, молодежи и спорта" в Должанске. Она приехала на подконтрольную территорию Украины с целью постоянного проживания.

Ранее сообщалось, что правоохранители Украины заочно сообщили о подозрении и объявили в розыск "министра связи и массовых коммуникаций" так называемой "ЛНР".

Также РБК-Украина писало, что СБУ выявила "оборотня" в МВД, которым оказался экс-сотрудник "спецслужб ЛНР".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Служба безопасности Украиныоружие
Читайте также
СБУ переведена в режим повышенной готовности во всех областях Украины
Обыски и изъятие техники. Как власть терроризирует украинский ІТ-бизнес
"Коктейли Молотова" и пистолет-пулемет: у жителя Харьковской области выявили арсенал оружия
Прогноз погоды