СБУ виявила склад зброї в Луганській області: бойовики "ЛНР" заклали його в 2014 році

За оперативними даними, бойовик обладнав схрон в 2014 році під час бойових дій в районі Привілля і Лисичанська. Перебуваючи в складі ворожої диверсійно-розвідувальної групи, він брав активну участь у збройному протистоянні силам АТО.

В СБУ відзначили, що тайники зі зброєю були обладнані господарському приміщенні і дворі приватного будинку в місті Привілля. В ході обшуку були вилучені:

бойові елементи протитанкового ракетного комплексу "Конкурс";

60 гранатометних пострілів;

2 реактивні протитанкові гранати РПГ-22;

дві протитанкові гранати;

ручна кумулятивна граната;

бойові елементи до гранатометів;

велика кількість патронів різного калібру.

Підозрюваний в організації схованки зі зброєю затриманий. Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань) КК України. Спецоперація проводилася у взаємодії з Національною поліцією.

Фото: вилучена зброя бойовиків ЛНР (ssu.gov.ua)