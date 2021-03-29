СБУ выявила на Донбассе два тайника боевиков. Боеприпасы спрятали в 2014 году

Служба безопасности Украины (СБУ) обнаружила в Луганской области два тайника с оружием и боеприпасами участников незаконных вооруженных формирований. Среди изъятого 15 снарядов дальнобойной артиллерии, каждый из которых содержит 16 килограммов гексогена (взрывчатого вещества повышенной мощности).

В одном из тайников сотрудники СБУ изъяли 15 снарядов дальнобойной артиллерии, которые содержали 240 килограммов гексогена - взрывчатого вещества повышенной мощности. Эти боеприпасы находились в подземном хранилище, обустроенном в лесу вблизи поселка Терновое в Старобельском районе.

В другом тайнике, который был оборудован в заброшенном блиндаже в районе поселка Плотина, правоохранители обнаружили более 20 артиллерийских снарядов различных калибров, два взрывателя, три гранаты Ф-1, гранату ВОГ-17 и свыше 400 патронов для крупнокалиберного пулемета КПВТ.

Фото: СБУ ликвидировала тайник боевиков на Донбассе (ssu.gov.ua)

По оперативным данным, обнаруженные тайники, были заложены боевиками во время вооруженного сопротивления силам антитеррористической операции в 2014 году. Продолжаются неотложные меры для установления и привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности.

Изъятие боеприпасов проводилось с участием сотрудников Национальной полиции и пиротехническим подразделением Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.