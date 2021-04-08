СБУ выявила "оборотня" в МВД, им оказался экс-сотрудник спецслужб "ЛНР"

Служба безопасности Украины в Херсонской области выявила и задержала "оборотня" в МВД, им оказался экс-сотрудник спецслужб "МДБ ЛНР". Во время обыска у него изъяты тротиловые шашки с электродетонаторами и крупная сумма наличных.

В ходе досудебного расследования было установлено, что злоумышленник переехал на подконтрольную украинской власти территорию через РФ и трудоустроился на должность администратора одного из территориальных сервисных центров МВД в Херсонской области. При оформлении он предоставил сфальсифицированные документы. По оперативной информации, "оборотень" имел возможность передавать информацию из закрытых баз данных к представителям боевиков.

Спецслужба установила, что задержанный в течение 2015-2016 годов был "оперативным сотрудником МГБ ЛНР". В частности, он вербовал граждан по обе стороны линии разграничения и запугивал проукраински настроенных жителей.

Мужчину задержали в одном из жилых районов Новой Каховки в Херсонской области. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В ходе обысков по месту жительства и в офисе оперативники обнаружили документы, которые будут приобщены к доказательной базе. Также изъяты две тротиловые шашки с электродетонаторами и крупная сумма наличных денег.

Задержанному сообщено о подозрении по:

ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований)

ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Фото: задержание "оборотня" в МВД (ssu.gov.ua)