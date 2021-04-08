СБУ выявила "оборотня" в МВД, им оказался экс-сотрудник спецслужб "ЛНР"
Служба безопасности Украины в Херсонской области выявила и задержала "оборотня" в МВД, им оказался экс-сотрудник спецслужб "МДБ ЛНР". Во время обыска у него изъяты тротиловые шашки с электродетонаторами и крупная сумма наличных.
Об этом сообщил пресс-центр СБУ.
В ходе досудебного расследования было установлено, что злоумышленник переехал на подконтрольную украинской власти территорию через РФ и трудоустроился на должность администратора одного из территориальных сервисных центров МВД в Херсонской области. При оформлении он предоставил сфальсифицированные документы. По оперативной информации, "оборотень" имел возможность передавать информацию из закрытых баз данных к представителям боевиков.
Спецслужба установила, что задержанный в течение 2015-2016 годов был "оперативным сотрудником МГБ ЛНР". В частности, он вербовал граждан по обе стороны линии разграничения и запугивал проукраински настроенных жителей.
Мужчину задержали в одном из жилых районов Новой Каховки в Херсонской области. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В ходе обысков по месту жительства и в офисе оперативники обнаружили документы, которые будут приобщены к доказательной базе. Также изъяты две тротиловые шашки с электродетонаторами и крупная сумма наличных денег.
Задержанному сообщено о подозрении по:
- ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
- ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований)
- ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
Фото: задержание "оборотня" в МВД (ssu.gov.ua)
Напомним, СБУ расследует создание в Хмельницком фейкового "городского совета". В ходе следствия установили, что псевдодепутаты выполняли задачи из России.
Отметим, ранее СБУ сообщила о подозрении бывшему "заместителю министра топлива и энергетики ДНР". Фигуранта объявили в розыск.
Также сообщалось, что украинские правоохранители объявили подозрение одному из главарей боевиков на Донбассе.