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Украина объявила в розыск "министра ЛНР", который отвечает за пропаганду

Новина українською → Украина, Четверг 08 апреля 2021 14:05
Украина объявила в розыск "министра ЛНР", который отвечает за пропаганду Фото: прокуроры сообщили заочно "министру ЛНР" подозрение (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Игорь Литвиненко

Правоохранители Украины заочно сообщили о подозрении "министру связи и массовых коммуникаций" так называемой "ЛНР". Подозреваемый был объявлен в розыск.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, подозреваемый занимается коммуникацией со СМИ для формирования у местного населения идеологии Российской Федерации.

"Сейчас он продолжает организовывать работу "министерства" путем участия в проведении совещаний в так называемых "комитетах" и "коллегиях", принимает единоличные решения, обязательные для выполнения населением временно оккупированной территории Луганской области, а также выполняет указания руководства так называемой "ЛНР", - сообщили в Офисе генпрокурора.

Ему инкриминируется совершение действий в целях насильственного изменения, свержению конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110 УК Украины).

Сейчас должность "министра связи и массовых коммуникаций ЛНР" занимает Олег Фетисов.

Напомним, ранее СБУ сообщила о подозрении бывшему "заместителю министра топлива и энергетики ДНР". Фигуранта объявили в розыск.

Также сообщалось, что украинские правоохранители объявили подозрение одному из главарей боевиков на Донбассе.

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