СБУ во время обысков у пророссийской активистки обнаружила слиток золота

Фото: изъятое золото (facebook.com/SecurSerUkraine)

Следственные действия у Бережной происходили в рамках уголовного производства, открытого по статьям 109 и 111 Уголовного кодекса Украины

Служба безопасности Украины во время обысков у лидера пророссийского общественного объединения "Сила добра" Елены Бережной обнаружила документы и электронные носители, свидетельствующие об ее антиукраинской деятельности. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу СБУ.

Следственные действия у Бережной происходили в рамках уголовного производства, открытого по статьям 109 и 111 Уголовного кодекса Украины.

"У этой гражданки, кроме многочисленных документальных материалов и электронных носителей, подтверждающих ее противоправную деятельность, наши сотрудники обнаружили также письмо министру иностранных дел государства-агрессора С. Лаврову о необходимости активизации деятельности российских организаций в Украине. Оказывается, женщина так мужественно защищала вовсе не документы, а килограммовый слиток золота", - говорится в сообщении СБУ.

Фото: изъятые пистолет и техника

В СБУ сообщили, что обыски также проводились у лидера ПП "Союз левых сил" Василия Волги.

"В частности, наши сотрудники изъяли у него оборудование для ведения тайных переговоров и магнитные носители информации, указывающие на его сотрудничество со страной-агрессором", - отметили в ведомстве.

У нескольких других фигурантов СБУ изъято незарегистрированное оружие и пророссийская атрибутика.

Отметим, ранее сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили представителей органов местного самоуправления в Запорожской области на шпионаже в пользу РФ.