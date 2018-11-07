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СБУ во время обысков у пророссийской активистки обнаружила слиток золота

Новости » Происшествия    07.11.2018 - 21:16
Фото: изъятое золото (facebook.com/SecurSerUkraine)
Фото: изъятое золото (facebook.com/SecurSerUkraine)

Следственные действия у Бережной происходили в рамках уголовного производства, открытого по статьям 109 и 111 Уголовного кодекса Украины

Служба безопасности Украины во время обысков у лидера пророссийского общественного объединения "Сила добра" Елены Бережной обнаружила документы и электронные носители, свидетельствующие об ее антиукраинской деятельности. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу СБУ.

Следственные действия у Бережной происходили в рамках уголовного производства, открытого по статьям 109 и 111 Уголовного кодекса Украины.

"У этой гражданки, кроме многочисленных документальных материалов и электронных носителей, подтверждающих ее противоправную деятельность, наши сотрудники обнаружили также письмо министру иностранных дел государства-агрессора С. Лаврову о необходимости активизации деятельности российских организаций в Украине. Оказывается, женщина так мужественно защищала вовсе не документы, а килограммовый слиток золота", - говорится в сообщении СБУ.

 Фото: изъятые пистолет и техника 

В СБУ сообщили, что обыски также проводились у лидера ПП "Союз левых сил" Василия Волги.

"В частности, наши сотрудники изъяли у него оборудование для ведения тайных переговоров и магнитные носители информации, указывающие на его сотрудничество со страной-агрессором", - отметили в ведомстве.

У нескольких других фигурантов СБУ изъято незарегистрированное оружие и пророссийская атрибутика.

Отметим, ранее сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили представителей органов местного самоуправления в Запорожской области на шпионаже в пользу РФ. 

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