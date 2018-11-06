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В Киеве СБУ проводит обыски у представителей пророссийской организации

Новости » Общество    06.11.2018 - 14:08
Фото: СБУ (kmu.gov.ua)
Фото: СБУ (kmu.gov.ua)

В квартире, в которой СБУ проводит обыски, проживает мать погибшей в ДТП экс-нардепа от Партии регионов Ирины Бережной

В Киеве Служба безопасности Украины (СБУ) проводят обыски у ряда представителей пророссийской общественной организации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"В рамках уголовного производства открытого по ч. 1 ст. 109 и ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины сотрудники СБУ проводят в Киеве ряд санкционированных следственным судьей следственных действий у лиц, которые способствовали спецслужбам страны агрессора в реализации плана по дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине", - сообщили в СБУ.

Правоохранители установили, что одна из фигурантов дела систематически посещает РФ, где проводит встречи с бывшими украинскими чиновниками, а также представителями государственных органов РФ. Сотрудники СБУ задокументировали, что по указаниям и финансированию кураторов "общественный деятель" систематически организует и проводит в Киеве и областных центрах Украины акции протеста, направленные на дестабилизацию общественно-политической ситуации в стране.

СМИ сообщают, что СБУ проводит обыск в квартире, которую арендует мать погибшей в автомобильной аварии экс-нардепа от Партии регионов Ирины Бережной - Елена.

Напомним, ранее сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили представителей органов местного самоуправления в Запорожской области на шпионаже в пользу РФ. 

Добавим, что в Запорожье 14 октября неизвестные облили зеленкой бывшего депутата городского совета Андрея Иванова, возглавляющего общественную организацию "Полк победы". Отмечается, что в то время Иванов находился в заведении с Еленой Бережной.

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