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СБУ під час обшуків у проросійської активістки виявила злиток золота

Новини » Надзвичайні події    07.11.2018 - 21:16
Фото: вилучене золото (facebook.com/SecurSerUkraine)
Фото: вилучене золото (facebook.com/SecurSerUkraine)

Слідчі дії у Бережної відбувалися в рамках кримінального провадження, відкритого за статтями 109 і 111 Кримінального кодексу України

Служба безпеки України під час обшуків у проросійського лідера громадського об'єднання "Сила добра" Олени Бережної виявила документи та електронні носії, які свідчать про її антиукраїнську діяльность. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу СБУ.

Слідчі дії у Бережної відбувалися в рамках кримінального провадження, відкритого за статтями 109 і 111 Кримінального кодексу України.

"У цієї громадянки, крім численних документальних матеріалів і електронних носіїв, що підтверджують протиправну діяльність, наші співробітники виявили також лист міністру закордонних справ держави-агресора С. Лаврову про необхідність активізації діяльності російських організацій в Україні. Виявляється, жінка так мужньо захищала зовсім не документи, а кілограмовий злиток золота", - йдеться в повідомленні СБУ.

 Фото: вилучені пістолет і техніка

В СБУ повідомили, що обшуки також проводилися у лідера ПП "Союз лівих сил" Василя Волги.

"Зокрема, наші співробітники вилучили у нього обладнання для ведення таємних переговорів та магнітні носії інформації, які вказують на його співпрацю з країною-агресором", - зазначили у відомстві.

У декількох інших фігурантів СБУ вилучено незареєстровану зброю і проросійську атрибутику.

Зазначимо, раніше співробітники Служби безпеки України викрили представників органів місцевого самоврядування в Запорізькій області на шпигунстві на користь РФ.

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