СБУ вперше уразила танкер "тіньового флоту" РФ у Середземному морі (відео)

За даними джерел, СБУ провела нову безпрецедентну спецоперацію на відстані у понад 2 тисяч кілометрів від території нашої держави.

За результатами багатоетапних заходів у нейтральних водах Середземного моря "Альфа" СБУ уразила повітряними безпілотниками танкер так званого "тіньового флоту" Росії "QENDIL2.

Зазначається, що у момент спецоперації російський корабель не перевозив жоден вантаж, а був пустим. Відповідно, дана атака не несла жодної загрози для екологічної ситуації в регіоні.

"Росія використовувала цей танкер для обходу санкцій і заробляння грошей, які йшли на війну проти України. Тому з точки зору міжнародного права та законів і звичаїв війни - це абсолютно законна ціль для СБУ. Ворог має розуміти, що Україна не спиниться і буде бити його у будь-яких точках світу, де б він не був", - підкреслило джерело.

У результаті атаки танкер "QENDIL" отримав критичні ушкодження і не може використовуватися за призначенням.