СБУ впервые поразила танкер "теневого флота" РФ в Средиземном море (видео)

По данным источников, СБУ провела новую беспрецедентную спецоперацию на расстоянии более 2 тысяч километров от территории нашего государства.

По результатам многоэтапных мероприятий в нейтральных водах Средиземного моря "Альфа" СБУ поразила воздушными беспилотниками танкер так называемого "теневого флота" России "QENDIL2.

Отмечается, что в момент спецоперации российский корабль не перевозил ни один груз, а был пустым. Соответственно, данная атака не несла никакой угрозы для экологической ситуации в регионе.

"Россия использовала этот танкер для обхода санкций и зарабатывания денег, которые шли на войну против Украины. Поэтому с точки зрения международного права и законов и обычаев войны - это абсолютно законная цель для СБУ. Враг должен понимать, что Украина не остановится и будет бить его в любых точках мира, где бы он ни был", - подчеркнул источник.

В результате атаки танкер "QENDIL" получил критические повреждения и не может использоваться по назначению.