СБУ викрила в Одесі військового, який вимагав "відкати" за ремонт казарм для ЗСУ

Деталі справи

Військова контррозвідка Служби безпеки ліквідувала корупційну схему в одеському військовому квартирно-експлуатаційному управлінні.

Посадовці регулярно вимагали "відкати" від підрядників, які виконували держзамовлення щодо ремонтних робіт на об’єктах ЗСУ в Одеській області.

Що вдалося задокументувати

Задокументовано факт вимагання очільником оборонного квартирно-експлуатаційного управління на більше ніж 400 тисяч гривень від представників місцевої ремонтно-будівельної компанії.

"За даними слідства, розмір хабаря становив 20% від загальної суми договору, згідно з яким підрядники мали провести освітлення до будівель військового містечка для українських захисників", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для ведення "переговорів" з підприємцями і передачі грошей посадовець залучив свого підлеглого - керівника району електричних мереж в Одесі.

Схему вдалося ліквідувати

Співробітники СБУ затримали посередника "на гарячому" під час отримання ним всієї суми неправомірної вигоди від підрядників.

Фото: Затримання (facebook.com/SecurSerUkraine)

"Крім того, задокументовано злочинну діяльність ще одного учасника оборудки - керівника афілійованої комерційної структури. Через підконтрольні фірми комерсант виводив у тінь і в подальшому "конвертував" у готівку гроші, які отримував нібито за виконання ремонтних робіт на військових об’єктах", - повідомила спецслужба.

Під час обшуків на робочих місцях учасників "схеми" виявлено речові докази злочину, у тому числі документи і печатки фіктивних підприємств. Наразі затриманому "посереднику" повідомлено про підозру за фактом "прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою".

Розслідування триває далі

Триває розслідування для притягнення до відповідальності очільника військового квартирно-експлуатаційного управління та залученого ним до оборудки керівника комерційної структури.

Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Корупція у військкоматах і військовій сфері

Після викриття одеського воєнкома Євгена Борисова на незаконному збагаченні, в Україні розпочались масштабні перевірки ТЦК та СП. Президент Володимир Зеленський зазначив, що перші результати перевірки є невтішними.

У ДБР повідомили, що з початку перевірок було оголошено про 21 підозру через зловживання в центрах комплектування.

Зокрема, нещодавно воєнкома з Донецької області викрили на видачі фіктивних документів для втечі за кордон.