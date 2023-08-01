СБУ разоблачила в Одессе военного, который требовал "откаты" за ремонт казарм для ВСУ

Детали дела

Военная контрразведка Службы безопасности ликвидировала коррупционную схему в одесском военном квартирно-эксплуатационном управлении.

Чиновники регулярно требовали "откаты" от подрядчиков, которые выполняли госзаказ по ремонтным работам на объектах ВСУ в Одесской области.

Что удалось задокументировать

Задокументирован факт вымогательства главой оборонного квартирно-эксплуатационного управления более чем 400 тысяч гривен от представителей местной ремонтно-строительной компании.

"По данным следствия, размер взятки составлял 20% от общей суммы договора, согласно которому подрядчики должны были провести освещение к зданиям военного городка для украинских защитников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для ведения "переговоров" с предпринимателями и передачи денег чиновник привлек своего подчиненного - руководителя района электрических сетей в Одессе.

Схему удалось ликвидировать

Сотрудники СБУ задержали посредника "на горячем" во время получения им всей суммы неправомерной выгоды от подрядчиков.

Фото: Задержание (facebook.com/SecurSerUkraine)

"Кроме того, задокументирована преступная деятельность еще одного участника сделки - руководителя аффилированной коммерческой структуры. Через подконтрольные фирмы коммерсант выводил в тень и в дальнейшем "конвертировал" в наличные деньги, которые получал якобы за выполнение ремонтных работ на военных объектах", - сообщила спецслужба.

Во время обысков на рабочих местах участников "схемы" обнаружены вещественные доказательства преступления, в том числе документы и печати фиктивных предприятий. Сейчас задержанному "посреднику" сообщено о подозрении по факту "принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом".

Расследование продолжается дальше

Продолжается расследование для привлечения к ответственности главы военного квартирно-эксплуатационного управления и привлеченного им к сделке руководителя коммерческой структуры.

Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Коррупция в военкоматах и военной сфере

После разоблачения одесского военкома Евгения Борисова на незаконном обогащении в Украине начались масштабные проверки ТЦК и СП. Президент Владимир Зеленский отметил, что первые результаты проверки неутешительны.

В ГБР сообщили, что с начала проверок было объявлено о 21 подозрении из-за злоупотреблений в центрах комплектования.

В частности, недавно военкома из Донецкой области разоблачили на выдаче фиктивных документов для побега за границу.