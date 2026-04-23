Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

СБУ затримала завербованих РФ підлітків, які готували теракти у двох українських школах

14:09 23.04.2026 Чт
2 хв
Росіяни завербували дітей у спеціальних групах в соцмережах
aimg Валерій Ульяненко
Фото: СБУ затримала двох завербованих росіянами підлітків (facebook com SecurSerUkraine)

СБУ та Нацполіція запобігли серії терактів у Кіровоградській та Одеській областях. Було викрито двох школярів, які за завдання РФ мали підірвати свої ліцеї та розстріляти однокласників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву СБУ.

Читайте також: СБУ викрила агента ФСБ, який готував нові удари по київських ТЕЦ

Згідно з даними розслідування, співробітники російських спецслужб завербували неповнолітніх через групи у соцмережах, які РФ використовує для маніпулятивного втягування дітей у протиправну діяльність.

Окупанти вербували дітей, маніпулюючи темами досягнення "справедливої мети", захисту родичів від розправи, а також "покарання винних", які ображали їх у школі.

Підготовка до вибуху у школі

Російські спецслужбісти підштовхували обох затриманих підлітків не тільки до здійснення терактів, а й до вчинення самогубства одразу після "основного злочину". Таким чином росіяни планували позбутися "зайвих свідків".

Згідно з матеріалами справи, 15-річний учень ліцею на Кіровоградщині отримав завдання від росіян на виготовлення саморобної бомби з підручних засобів. Після цього підліток мав принести її до свого навчального закладу та підірвати під час перерви.

Фото: затримання завербованих росіянами школярів (t.me/SBUkr)

Крім того, школяр збирався взяти із собою рушницю свого діда та мисливський ніж, щоб добити уцілілих.

Посилка з вогнепальною зброєю

Другого учня викрили на Одещині - його затримали на етапі вербування росіянами. Ворог планував відправити йому поштову посилку з вогнепальною зброєю та мисливським ножем.

Встановлено, що підліток мав використати цю зброю для масового вбивства учнів свого ліцею.

Слідчі СБУ повідомили 15-річному фігуранту з Кіровоградщини про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України (підготовка до теракту). Йому загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно СБУ затримала заступницю директора школи у Краматорську, яка збирала дані про позиції українських військ і передавала їх росіянам для наведення ракетно-дронових ударів.

Раніше СБУ запобігла теракту в Києві: агент ФСБ із тимчасово окупованої Донеччини готував підрив одного з керівників Федерації роботодавців України за допомогою саморобної бомби.

