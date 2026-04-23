RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Война в Украине

СБУ задержала завербованных РФ подростков, которые готовили теракты в двух украинских школах

14:09 23.04.2026 Чт
2 мин
Россияне завербовали детей в специальных группах в соцсетях
Валерий Ульяненко
Фото: СБУ задержала двух завербованных россиянами подростков (facebook com SecurSerUkraine)

СБУ и Нацполиция предотвратили серию терактов в Кировоградской и Одесской областях. Были разоблачены двое школьников, которые по заданию РФ должны были взорвать свои лицеи и расстрелять одноклассников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление СБУ.

СБУ разоблачила агента ФСБ, который готовил новые удары по киевским ТЭЦ

Согласно данным расследования, сотрудники российских спецслужб завербовали несовершеннолетних через группы в соцсетях, которые РФ использует для манипулятивного втягивания детей в противоправную деятельность.

Оккупанты вербовали детей, манипулируя темами достижения "справедливой цели", защиты родственников от расправы, а также "наказания виновных", которые оскорбляли их в школе.

Подготовка к взрыву в школе

Российские спецслужбисты подталкивали обоих задержанных подростков не только к совершению терактов, но и к совершению самоубийства сразу после "основного преступления". Таким образом россияне планировали избавиться от "лишних свидетелей".

Согласно материалам дела, 15-летний ученик лицея на Кировоградщине получил задание от россиян на изготовление самодельной бомбы из подручных средств. После этого подросток должен был принести ее в свое учебное заведение и взорвать во время перерыва.

Фото: задержание завербованных россиянами школьников (t.me/SBUkr)

Кроме того, школьник собирался взять с собой ружье своего деда и охотничий нож, чтобы добить уцелевших.

Посылка с огнестрельным оружием

Второго ученика разоблачили в Одесской области - его задержали на этапе вербовки россиянами. Враг планировал отправить ему почтовую посылку с огнестрельным оружием и охотничьим ножом.

Установлено, что подросток должен был использовать это оружие для массового убийства учеников своего лицея.

Следователи СБУ сообщили 15-летнему фигуранту из Кировоградской области о подозрении по ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (подготовка к теракту). Ему грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, недавно СБУ задержала заместителя директора школы в Краматорске, которая собирала данные о позициях украинских войск и передавала их россиянам для наведения ракетно-дронных ударов.

Ранее СБУ предотвратила теракт в Киеве: агент ФСБ с временно оккупированной Донетчины готовил подрыв одного из руководителей Федерации работодателей Украины с помощью самодельной бомбы.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
