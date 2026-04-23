СБУ задержала завербованных РФ подростков, которые готовили теракты в двух украинских школах

Согласно данным расследования, сотрудники российских спецслужб завербовали несовершеннолетних через группы в соцсетях, которые РФ использует для манипулятивного втягивания детей в противоправную деятельность.

Оккупанты вербовали детей, манипулируя темами достижения "справедливой цели", защиты родственников от расправы, а также "наказания виновных", которые оскорбляли их в школе.

Подготовка к взрыву в школе

Российские спецслужбисты подталкивали обоих задержанных подростков не только к совершению терактов, но и к совершению самоубийства сразу после "основного преступления". Таким образом россияне планировали избавиться от "лишних свидетелей".

Согласно материалам дела, 15-летний ученик лицея на Кировоградщине получил задание от россиян на изготовление самодельной бомбы из подручных средств. После этого подросток должен был принести ее в свое учебное заведение и взорвать во время перерыва.

Фото: задержание завербованных россиянами школьников (t.me/SBUkr)

Кроме того, школьник собирался взять с собой ружье своего деда и охотничий нож, чтобы добить уцелевших.

Посылка с огнестрельным оружием

Второго ученика разоблачили в Одесской области - его задержали на этапе вербовки россиянами. Враг планировал отправить ему почтовую посылку с огнестрельным оружием и охотничьим ножом.

Установлено, что подросток должен был использовать это оружие для массового убийства учеников своего лицея.

Следователи СБУ сообщили 15-летнему фигуранту из Кировоградской области о подозрении по ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (подготовка к теракту). Ему грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.