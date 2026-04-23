СБУ задержала завербованных РФ подростков, которые готовили теракты в двух украинских школах

СБУ и Нацполиция предотвратили серию терактов в Кировоградской и Одесской областях. Были разоблачены двое школьников, которые по заданию РФ должны были взорвать свои лицеи и расстрелять одноклассников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление СБУ.
Согласно данным расследования, сотрудники российских спецслужб завербовали несовершеннолетних через группы в соцсетях, которые РФ использует для манипулятивного втягивания детей в противоправную деятельность.
Оккупанты вербовали детей, манипулируя темами достижения "справедливой цели", защиты родственников от расправы, а также "наказания виновных", которые оскорбляли их в школе.
Российские спецслужбисты подталкивали обоих задержанных подростков не только к совершению терактов, но и к совершению самоубийства сразу после "основного преступления". Таким образом россияне планировали избавиться от "лишних свидетелей".
Согласно материалам дела, 15-летний ученик лицея на Кировоградщине получил задание от россиян на изготовление самодельной бомбы из подручных средств. После этого подросток должен был принести ее в свое учебное заведение и взорвать во время перерыва.
Фото: задержание завербованных россиянами школьников (t.me/SBUkr)
Кроме того, школьник собирался взять с собой ружье своего деда и охотничий нож, чтобы добить уцелевших.
Второго ученика разоблачили в Одесской области - его задержали на этапе вербовки россиянами. Враг планировал отправить ему почтовую посылку с огнестрельным оружием и охотничьим ножом.
Установлено, что подросток должен был использовать это оружие для массового убийства учеников своего лицея.
Следователи СБУ сообщили 15-летнему фигуранту из Кировоградской области о подозрении по ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (подготовка к теракту). Ему грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.
Напомним, недавно СБУ задержала заместителя директора школы в Краматорске, которая собирала данные о позициях украинских войск и передавала их россиянам для наведения ракетно-дронных ударов.
Ранее СБУ предотвратила теракт в Киеве: агент ФСБ с временно оккупированной Донетчины готовил подрыв одного из руководителей Федерации работодателей Украины с помощью самодельной бомбы.