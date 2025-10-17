СБУ викрила священника та ще двох агітаторів: закликали українців "скласти зброю"

Служба безпеки викрила у різних регіонах України ще трьох ворожих агітаторів. Повідомляється, що зловмисники виправдовували збройну агресію РФ та чекали на повну окупацію нашої держави.

Так, на Дніпропетровщині затримано протоієрея місцевого храму УПЦ (МП), який під час літургій вихваляв рашистів та закликав українців скласти зброю перед ворогом.

За матеріалами справи, агітацію на підтримку кремля клірик знімав на відео, які потім планував передати московському патріарху РПЦ Кирилу (Гундяєву), щоб підтвердити свою прихильність до окупантів.

Також фігурант поширював у Telegram-каналах заклики російських пропагандистів до захоплення України.

Затримання цього фігуранта відбулося наприкінці вересня. Враховуючи його співпрацю зі слідством, суд уже виніс вирок клірику: 3 роки позбавлення волі з іспитовим терміном 1 рік.

Тим часом в Київській області кіберфахівці СБУ викрили 58-річного експравоохоронця, який у ворожих інтернет-спільнотах підтримував наративи Москви про капітуляцію та роззброєння України.

Крім схвальних коментарів, які він залишав під антиукраїнськими дописами, фігурант також пересилав ці публікації своїм знайомим.

А в Донецькій області було затримано 42-річного переселенця з тимчасово окупованої Макіївки, який в "Однокласниках" підтримував окупацію східного регіону та героїзував рашистів.

Як встановило розслідування, зловмисник поширював публікації з подяками російським загарбникам за війну проти нашої держави.

Ініційовані СБУ лінгвістичні експертизи підтвердили факти інформаційно-підривної діяльності фігурантів в інтересах РФ.

Що загрожує затриманим

Наразі чоловікам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

чч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.