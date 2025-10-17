СБУ разоблачила священника и еще двух агитаторов: призывали украинцев "сложить оружие"

В Украине разоблачили еще трех пророссийских интернет-агитаторов, которые восхваляли вооруженную агрессию РФ и призывали украинцев "сложить оружие".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
Служба безопасности разоблачила в разных регионах Украины еще трех вражеских агитаторов. Сообщается, что злоумышленники оправдывали вооруженную агрессию РФ и ждали полной оккупации нашего государства.
Так, на Днепропетровщине задержан протоиерей местного храма УПЦ (МП), который во время литургий восхвалял рашистов и призвал украинцев сложить оружие перед врагом.
По материалам дела, агитацию в поддержку кремля клирик снимал на видео, которые потом планировал передать московскому патриарху РПЦ Кириллу (Гундяеву), чтобы подтвердить свою приверженность оккупантам.
Также фигурант распространял в Telegram-каналах призывы российских пропагандистов к захвату Украины.
Задержание этого фигуранта произошло в конце сентября. Учитывая его сотрудничество со следствием, суд уже вынес приговор клирику: 3 года лишения свободы с испытательным сроком 1 год.
Тем временем в Киевской области киберспециалисты СБУ разоблачили 58-летнего экс-правоохранителя, который во вражеских интернет-сообществах поддерживал нарративы Москвы о капитуляции и разоружении Украины.
Кроме одобрительных комментариев, которые он оставлял под антиукраинскими сообщениями, фигурант также пересылал эти публикации своим знакомым.
А в Донецкой области был задержан 42-летний переселенец из временно оккупированной Макеевки, который в "Одноклассниках" поддерживал оккупацию восточного региона и героизировал рашистов.
Как установило расследование, злоумышленник распространял публикации с благодарностями российским захватчикам за войну против нашего государства.
Инициированные СБУ лингвистические экспертизы подтвердили факты информационно-подрывной деятельности фигурантов в интересах РФ.
Сейчас мужчинам сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:
Злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Заметим, что вчера, 16 октября, в Лозовой Харьковской области задержали российского агента, который готовил подрыв авто ВСУ. Мужчина планировал осуществили задуманное с помощью самодельного взрывного устройства (СВУ).
Сейчас же ему грозит до 12 лет тюрьмы.
Кроме этого недавно контрразведка Службы безопасности Украины предотвратила попытку теракта, который российские спецслужбы планировали осуществить в Запорожье.