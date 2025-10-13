Дезертир із ЗСУ готував теракт у центрі Запоріжжя, його затримала СБУ

Правоохоронці затримали агента РФ, який готував підрив саморобного вибухового пристрою в одному з людних місць міста.

Як встановило слідство, зловмисник мав закласти вибухівку у центрі Запоріжжя та "прозвітувати" куратору з РФ. Вибух планували здійснити дистанційно у годину пік, коли на місці події перебувало б найбільше людей.

Оперативники СБУ завчасно викрили ворожі плани та затримали чоловіка під час підготовки вибухівки. З’ясувалося, що фігурант - 37-річний мобілізований із Мирнограда на Донеччині, який самовільно залишив військову частину та переховувався у Києві.

Фото: СБУ запобігла теракту у Запоріжжі (t.me/SBUkr)

Перебуваючи у столиці, він шукав "легкий заробіток" у Telegram-каналах і таким чином потрапив у поле зору російських спецслужб. Після вербування агент отримав "перевірочне" завдання - зібрати інформацію про блокпости та місця дислокації українських військ. Згодом його відправили до Запоріжжя для підготовки теракту.

Під час обшуків у помешканні чоловіка виявили компоненти для вибухівки та мінікамеру, яку він мав встановити поблизу місця підриву, щоб зафіксувати наслідки атаки.

Затриманому повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України: