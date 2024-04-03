Служба безпеки України затримала 4 проросійських агітаторів, які діяли в різних регіонах України. Серед них, наприклад, хакер, який створював фейкові "відеозвернення" очільників ЗСУ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegrma-канал Служби безпеки України.

"Зловмисники публічно вихваляли Путіна (Володимир Путін, російський диктатор, - ред.) та виправдовували збройну агресію РФ. Також вони закликали до захоплення влади у нашій державі та героїзували воєнні злочини рашистів", - пише пресслужба.

Вінницька служба

Затримано хакера, який створив фейкове "відеозвернення" одного з колишніх високопосадовців ЗСУ та поширив його у соцмережі TikTok. У відео лунали провокативні заклики до насильницького захоплення держустанов України, а також вчинення масових заворушень.

Київська область

Затримано ексдепутата Фастівської міськради від забороненої партії "ОПЗЖ". Він позиціонував себе як "експерт" та поширював кремлівські наративи щодо агресивної війни проти України.

"Для поширення ворожого контенту зловмисник використовував власний YouTube-канал, а також сторінки в Telegram, TikTok та Instagram із загальною аудиторією понад пів мільйона користувачів", - додає СБУ.

Прикарпаття

Викрито прихильника депутата Держдуми Росії Леоніда Слуцького. Він поширював в "Однокласниках" публічні виступи російського посадовця на підтримку агресивної війни проти України.

Донецька область

Затримано мешканця Краматорська, який виправдовував захоплення частини східних районів України та героїзував терористів.

Фото: СБУ викрила ще 4 ворожих агітаторів, серед них хакер (t.me/SBUkr)