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СБУ разоблачила еще 4 вражеских агитаторов, среди них хакер

Среда 03 апреля 2024 17:25
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СБУ разоблачила еще 4 вражеских агитаторов, среди них хакер Фото: СБУ разоблачила еще 4 вражеских агитаторов, среди них хакер (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Служба безопасности Украины задержала 4 пророссийских агитаторов, которые действовали в разных регионах Украины. Среди них, например, хакер, который создавал фейковые "видеообращения" руководителей ВСУ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegrma-канал Службы безопасности Украины.

"Злоумышленники публично восхваляли Путина (Владимир Путин, российский диктатор, - ред.) и оправдывали вооруженную агрессию РФ. Также они призывали к захвату власти в нашем государстве и героизировали военные преступления рашистов", - пишет пресс-служба.

Винницкая служба

Задержан хакер, который создал фейковое "видеообращение" одного из бывших высокопоставленных чиновников ВСУ и распространил его в соцсети TikTok. В видео звучали провокационные призывы к насильственному захвату госучреждений Украины, а также совершению массовых беспорядков.

Киевская область

Задержан экс-депутат Фастовского горсовета от запрещенной партии "ОПЗЖ". Он позиционировал себя как "эксперт" и распространял кремлевские нарративы об агрессивной войне против Украины.

"Для распространения враждебного контента злоумышленник использовал собственный YouTube-канал, а также страницы в Telegram, TikTok и Instagram с общей аудиторией более полумиллиона пользователей", - добавляет СБУ.

Прикарпатье

Разоблачен сторонник депутата Госдумы России Леонида Слуцкого. Он распространял в "Одноклассниках" публичные выступления российского чиновника в поддержку агрессивной войны против Украины.

Донецкая область

Задержан житель Краматорска, который оправдывал захват части восточных районов Украины и героизировал террористов.

Фото: СБУ разоблачила еще 4 вражеских агитаторов, среди них хакер (t.me/SBUkr)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что правоохранители задержали российского агента, готовившего ракетный удар по объектам "Укрзализныци" на севере Украины. Теперь ему грозит пожизненное заключение.

Также правоохранители задержали предательницу, которая работала в детском саду и корректировала ракетные удары по Харькову.

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Служба безопасности Украины Российская Федерация
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