Головна » Новини » Війна в Україні

СБУ викрила підрозділ РФ, який використав людей у Покровську як "живий щит"

Україна, Вівторок 18 листопада 2025 17:30
СБУ викрила підрозділ РФ, який використав людей у Покровську як "живий щит" Ілюстративне фото: Генштаб оновив втрати РФ за останню добу (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Служба безпеки України задокументувала черговий воєнний злочин окупантів на Донеччині.10 листопада окупанти під час спроби штурму Покровська використали мирних мешканців як "живий щит".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Попередньо встановлено, що йдеться про 1-й мотострілецький батальйон 506-го мотострілецького полку РФ, який атакував південно-східні околиці міста. Під час бою в житловій забудові штурмова група захопила місцевих чоловіка, жінку та 13-річну дитину.

За даними СБУ, російські військові отримали по рації наказ прикриватися цивільними у разі вогневого контакту. Використовуючи потерпілих як "живий щит", окупанти змусили їх рухатися попереду під час зачистки будівель у місті.

Такі дії грубо порушують статтю 28 Женевської конвенції щодо захисту цивільного населення та кваліфікуються як воєнний злочин. На основі зібраних доказів слідчі СБУ відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 438 ККУ (воєнні злочини).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та осіб, причетних до його скоєння. Комплексні заходи проводять співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях під процесуальним керівництвом Донецької обласної прокуратури.

Водночас, за даними Офісу генпрокурора, наразі триває розслідування воєнного злочину росіян.

"Близько 14:30 командир одного з підрозділів ЗС РФ, перебуваючи на зв’язку з підлеглими, які увійшли до Покровська, віддав наказ використовувати цивільних як "живий щит", - повідомили у прокуратурі.

Під час так званої "зачистки" житлового сектору вони мали вести перед собою затриманого чоловіка, жінку та 13-річну дитину, піддаючи їх смертельній небезпеці.

Ситуація біля Покровська

Нагадаємо, вже тривалий час Покровський напрямок є найгарячішою ділянкою фронту. Російські окупанти намагаються захопити саме місто Покровськ.

Зокрема, ми писали, що російська диверсійно-розвідувальна група проникла до центру Покровська та вчинила напад, унаслідок якого загинули цивільні. Українські захисники оперативно виявили диверсантів і ліквідували їх у приміщенні залізничного вокзалу.

Також відомо, що окупанти використали несприятливі погодні умови, зокрема густий туман та проникли у Покровськ. Наразі у місті перебуває понад 300 загарбників.

Як повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, українські захисники продовжують обороняти Покровськ. Наразі про контроль російських окупантів над містом або оперативне оточення Сил оборони України не йдеться.

За його словами, росіяни намагаються прориватися до багатоповерхівок у Покровську та Мирнограді.

Служба безпеки України Російська Федерація Покровськ Окупанти Офіс Генпрокурора
