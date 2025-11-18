ua en ru
СБУ разоблачила подразделение РФ, которое использовало людей в Покровске как "живой щит"

Украина, Вторник 18 ноября 2025 17:30
UA EN RU
СБУ разоблачила подразделение РФ, которое использовало людей в Покровске как "живой щит" Иллюстративное фото: Генштаб обновил потери РФ за последние сутки (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Служба безопасности Украины задокументировала очередное военное преступление оккупантов в Донецкой области. 10 ноября оккупанты во время попытки штурма Покровска использовали мирных жителей как "живой щит".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Предварительно установлено, что речь идет о 1-м мотострелковом батальоне 506-го мотострелкового полка РФ, который атаковал юго-восточные окраины города. Во время боя в жилой застройке штурмовая группа захватила местных мужчину, женщину и 13-летнего ребенка.

По данным СБУ, российские военные получили по рации приказ прикрываться гражданскими в случае огневого контакта. Используя пострадавших как "живой щит", оккупанты заставили их двигаться впереди во время зачистки зданий в городе.

Такие действия грубо нарушают статью 28 Женевской конвенции по защите гражданского населения и квалифицируются как военное преступление. На основе собранных доказательств следователи СБУ открыли уголовное производство по ч.1 ст. 438 УК (военные преступления).

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и лиц, причастных к его совершению. Комплексные мероприятия проводят сотрудники СБУ в Донецкой и Луганской областях под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры.

В то же время, по данным Офиса генпрокурора, сейчас продолжается расследование военного преступления россиян.

"Около 14:30 командир одного из подразделений ВС РФ, находясь на связи с подчиненными, которые вошли в Покровск, отдал приказ использовать гражданских как "живой щит", - сообщили в прокуратуре.

Во время так называемой "зачистки" жилого сектора они должны были вести перед собой задержанного мужчину, женщину и 13-летнего ребенка, подвергая их смертельной опасности.

Ситуация возле Покровска

Напомним, уже длительное время Покровское направление является самым горячим участком фронта. Российские оккупанты пытаются захватить именно город Покровск.

В частности, мы писали, что российская диверсионно-разведывательная группа проникла в центр Покровска и совершила нападение, в результате которого погибли гражданские. Украинские защитники оперативно обнаружили диверсантов и ликвидировали их в помещении железнодорожного вокзала.

Также известно, что оккупанты использовали неблагоприятные погодные условия, в частности густой туман и проникли в Покровск. Сейчас в городе находится более 300 захватчиков.

Как сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, украинские защитники продолжают оборонять Покровск. Сейчас о контроле российских оккупантов над городом или оперативном окружении Сил обороны Украины речь не идет.

По его словам, россияне пытаются прорываться к многоэтажкам в Покровске и Мирнограде.

