СБУ викрила клірика УПЦ МП, який освячував окупантів в Ізюмі

СБУ викрила клірика, який освячував російських військових під час окупації Ізюма Харківської області. Фігурантом є священнослужитель однієї з релігійних громад УПЦ (МП) на території Ізюмського району.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

"Під час тимчасової окупації регіону клірик добровільно підтримав російських загарбників і "на власному прикладі" закликав зробити це інших місцевих жителів", - йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, він публічно заявив, що місцева релігійна громада підпорядковується виключно російській РПЦ.

"У зв’язку з цим клірик за власної ініціативи написав листа помічнику московського патріарха Кирила з проханням надіслати "гумдопомогу" на окуповану частину регіону. Надалі фігурант використовував російські товари для забезпечення "лояльності" місцевого населення до загарбників", - додали у відомстві.

Крім того, він неодноразово виступав перед камерами кремлівських пропагандистів, які приїздили до захопленого на той час Ізюма. У своїх коментарях зловмисник дискредитував українських захисників, заперечував факти російської агресії та героїзував знищених рашистів.

На підставі зібраних доказів клірику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування збройної агресії РФ проти України з використанням засобів масової інформації).

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми.