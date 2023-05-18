СБУ викрила клірика УПЦ МП, який освячував окупантів в Ізюмі
СБУ викрила клірика, який освячував російських військових під час окупації Ізюма Харківської області. Фігурантом є священнослужитель однієї з релігійних громад УПЦ (МП) на території Ізюмського району.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
"Під час тимчасової окупації регіону клірик добровільно підтримав російських загарбників і "на власному прикладі" закликав зробити це інших місцевих жителів", - йдеться в повідомленні.
За даними СБУ, він публічно заявив, що місцева релігійна громада підпорядковується виключно російській РПЦ.
"У зв’язку з цим клірик за власної ініціативи написав листа помічнику московського патріарха Кирила з проханням надіслати "гумдопомогу" на окуповану частину регіону. Надалі фігурант використовував російські товари для забезпечення "лояльності" місцевого населення до загарбників", - додали у відомстві.
Крім того, він неодноразово виступав перед камерами кремлівських пропагандистів, які приїздили до захопленого на той час Ізюма. У своїх коментарях зловмисник дискредитував українських захисників, заперечував факти російської агресії та героїзував знищених рашистів.
На підставі зібраних доказів клірику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування збройної агресії РФ проти України з використанням засобів масової інформації).
Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми.
Як повідомлялося, раніше колишній настоятель одного із храмів УПЦ Московського патріархату підтримав росіян під час окупації Харківської області. Проти нього порушили кримінальну справу.
Нагадаємо, окупанти оголосили про вивід своїх військ з Ізюма Харківської області у вересні 2022 року.
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