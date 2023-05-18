ua ru
Чт, 18 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

СБУ разоблачила клирика УПЦ МП, который освящал окупантов в Изюме

Новина українською →
Украина, Четверг 18 мая 2023 14:42
СБУ разоблачила клирика УПЦ МП, который освящал окупантов в Изюме Фото: БУ разоблачила клирика, освящавшего российских военных во время оккупации Изюма Харьковской области (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталия Гурковская

СБУ разоблачила клирика, освящавшего российских военных во время оккупации Изюма Харьковской области. Фигурант является священнослужителем одной из религиозных общин УПЦ (МП) на территории Изюмского района.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Во время временной оккупации региона клирик добровольно поддержал российских захватчиков и "на собственном примере" призвал сделать это других местных жителей", - говорится в сообщении.

СБУ разоблачила клирика УПЦ МП, который освящал окупантов в Изюме

По данным СБУ, он публично заявил, что местное религиозное общество подчиняется исключительно российской РПЦ.

"В связи с этим клирик по собственной инициативе написал письмо помощнику московского патриарха Кирилла с просьбой прислать "гумпомощь" на оккупированную часть региона. В дальнейшем фигурант использовал российские товары для обеспечения "лояльности" местного населения к захватчикам", - добавили в ведомстве.

Кроме того, он неоднократно выступал перед камерами кремлевских пропагандистов, приезжавших к захваченному в то время Изюму. В своих комментариях злоумышленник дискредитировал украинских защитников, отрицал факты российской агрессии и героизировал уничтоженных рашистов.

На основании собранных доказательств клирика уведомлена о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание вооруженной злости РФ против Украины с внедрением средств массовой информации).

Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы.

Как сообщалось, ранее бывший настоятель одного из храмов УПЦ Московского патриархата поддержал россиян во время оккупации Харьковской области. Против него возбудили уголовное дело.

Напомним, оккупанты объявили о выводе своих войск из Изюма Харьковской области в начале сентября 2022 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины
NEWS
В Воздушных силах уточнили результаты ночной ракетной атаки: где были попадания
В Воздушных силах уточнили результаты ночной ракетной атаки: где были попадания
DAILY
Курс на Вильнюс. Что Украина хочет получить на саммите НАТО и чего ждать от Альянса
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Курс на Вильнюс. Что Украина хочет получить на саммите НАТО и чего ждать от Альянса