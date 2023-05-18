СБУ разоблачила клирика УПЦ МП, который освящал окупантов в Изюме

СБУ разоблачила клирика, освящавшего российских военных во время оккупации Изюма Харьковской области. Фигурант является священнослужителем одной из религиозных общин УПЦ (МП) на территории Изюмского района.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

"Во время временной оккупации региона клирик добровольно поддержал российских захватчиков и "на собственном примере" призвал сделать это других местных жителей", - говорится в сообщении.

По данным СБУ, он публично заявил, что местное религиозное общество подчиняется исключительно российской РПЦ.

"В связи с этим клирик по собственной инициативе написал письмо помощнику московского патриарха Кирилла с просьбой прислать "гумпомощь" на оккупированную часть региона. В дальнейшем фигурант использовал российские товары для обеспечения "лояльности" местного населения к захватчикам", - добавили в ведомстве.

Кроме того, он неоднократно выступал перед камерами кремлевских пропагандистов, приезжавших к захваченному в то время Изюму. В своих комментариях злоумышленник дискредитировал украинских защитников, отрицал факты российской агрессии и героизировал уничтоженных рашистов.

На основании собранных доказательств клирика уведомлена о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание вооруженной злости РФ против Украины с внедрением средств массовой информации).

Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы.