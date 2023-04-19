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СБУ викрила екс-нардепа, який агітував до підтримки ворога в Харківській області

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Середа 19 квітня 2023 16:59
СБУ викрила екс-нардепа, який агітував до підтримки ворога в Харківській області Фото: СБУ викрила екс-нардепа, який агітував до підтримки ворога в Харківській області (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Служба безпеки України викрила колишнього народного депутата, який роздавав жителям Харківської області "агітки" на підтримку російських окупантів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.

"Ним виявився колишній народний депутат України третього скликання від забороненої комуністичної партії. Після початку повномасштабного вторгнення він підтримав російських загарбників та вирішив допомагати їм у війні проти нашої держави", - пише пресслужба.

Зрадник роздавав цивільним Харківського району проросійські агітаційні листівки, а також намагався їх переконати у "правильності" дій ворожої країни.

Комплексна судова психолого-лінгвістична експертиза підтвердила незаконність дій колаборанта. Йому було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України - виготовлення та поширення матеріалів, в яких міститься виправдовування збройної агресії Росії проти України.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Києві викрили так званого "фіксера" російських пропагандистів.

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