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СБУ разоблачила экс-нардепа, агитировавшего к поддержке врага в Харьковской области

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Среда 19 апреля 2023 16:59
СБУ разоблачила экс-нардепа, агитировавшего к поддержке врага в Харьковской области Фото: СБУ разоблачила экс-нардепа, агитировавшего к поддержке врага в Харьковской области (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Служба безопасности Украины разоблачила бывшего народного депутата, который раздавал жителям Харьковской области "агитки" в поддержку российских окупантов.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.

"Им оказался бывший народный депутат Украины третьего созыва от запрещенной коммунистической партии. После начала полномасштабного вторжения он поддержал российских захватчиков и решил помогать им в войне против нашего государства", - пишет пресс-служба.

Предатель раздавал гражданским Харьковского района пророссийские агитационные листовки, а также пытался их убедить в "правильности" действий вражеской страны.

Комплексная судебная психолого-лингвистическая экспертиза подтвердила незаконность действий коллаборанта. Ему было сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины - изготовление и распространение материалов, в которых содержится оправдание вооруженной агрессии России против Украины.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Киеве разоблачили так называемого "фиксера" российских пропагандистов.

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