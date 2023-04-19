СБУ разоблачила экс-нардепа, агитировавшего к поддержке врага в Харьковской области

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.

"Им оказался бывший народный депутат Украины третьего созыва от запрещенной коммунистической партии. После начала полномасштабного вторжения он поддержал российских захватчиков и решил помогать им в войне против нашего государства", - пишет пресс-служба.

Предатель раздавал гражданским Харьковского района пророссийские агитационные листовки, а также пытался их убедить в "правильности" действий вражеской страны.

Комплексная судебная психолого-лингвистическая экспертиза подтвердила незаконность действий коллаборанта. Ему было сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины - изготовление и распространение материалов, в которых содержится оправдание вооруженной агрессии России против Украины.