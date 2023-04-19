Вигадував фейкові новини. У Києві затримали поплічника російських пропагандистів

У Києві викрили так званого "фіксера" російських пропагандистів. Він вигадував та допомагав росіянам поширювати фейки про Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Служби безпеки України.

За даними слідства, зловмисник позиціонував себе як "фіксер" і дистанційно співпрацював з редакцією прокремлівського інформагентства "Бел.ru". Офіс пропагандистів знаходиться на території Бєлгородської області РФ.

Він передавав росіян неправдиву та викривлену інформацію про події в Україні. Зокрема, він повідомляв про нібито загострення ситуації у Києві після ракетних ударів РФ. Цю інформацію росіяни використовували для створення фейкових новин.

Крім того, поплічник пропагандистів заперечував звірства окупантів у Бучі, Ірпені та Ізюмі. Свої антиукраїнські наративи він поширював у заборонених в Україні соцмережах.

Лінгвістична експертиза підтвердила антиукраїнську діяльність чоловіка.Під час обшуків у жителя Києва виявили комп'ютерну техніку з доказами.

Зловмиснику оголосили підозру за ч. 2 ст. 436-2 ККУ. Розслідування триває.

Фото: СБУ викрила поплічника російських пропагандистів у Києві (ssu.gov.ua)