СБУ викрила депутата Волинської облради: переправив понад 100 ухилянтів за кордон

В Україні викрили депутата Волинської обласної ради, який організував схему незаконного переправлення чоловіків за кордон. Від початку 2022 року через цю схему незаконно вивезли понад 100 осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.
Служба безпеки України спільно з Офісом Генерального прокурора викрила чинного депутата Волинської обласної ради на організації схем для ухилянтів.
За матеріалами справи, фігурант входив до злочинної групи, котру очолювала колишня заступниця голови Волинської ОВА та яку ще раніше затримала СБУ.
Як встановило розслідування, депутат забезпечував ухилянтів підробленими документами. Відповідно до цих паперів зазначені в них військовозобов’язані чоловіки вважалися "волонтерами", яких Волинська ОВА відряджала за кордон по гуманітарну допомогу.
За свої "послуги" ділки брали до 5 тисяч доларів з одного "клієнта". За наявними даними, починаючи з 2022 року зловмисники незаконно переправили за кордон понад 100 ухилянтів.
На основі зібраних слідчими СБУ доказів фігуранту повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:
Наразі підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк до дванадцяти років із конфіскацією майна.
Зауважимо, що минулого року ексзаступницю голови Волинської ОВА Мирославу Якимчук та сім її спільників викрили на незаконному переправленні військовозобовʼязаних чоловіків через кордон.
За матеріалами правоохоронців, колишня заступниця голови Волинської обласної військової адміністрації під час перебування на посаді налагодила механізм виїзду чоловіків за кордон під виглядом водіїв-перевізників гуманітарних вантажів.
За версією слідства, для реалізації своїх дій жінка залучила директора місцевого благодійного фонду, який влаштовував військовозобов’язаних водіями міжнародних рейсів. У такий спосіб персональні дані військовозобов’язаних вносили до інформаційної системи "Шлях", що дозволяло їм виїхати за кордон як "волонтерам".
Раніше ми також писали, що на Львівщині прикордонники втретє затримали чоловіка, який намагався незаконно перетнути кордон.
А тим часом на Закарпатті було затримано правоохоронця, який за 4000 доларів організував незаконний виїзд ухилянта до Словаччини.
Додамо, що українські прикордонники на Закарпатті викрили схему нелегального переправлення чоловіків до Румунії.
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