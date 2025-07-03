СБУ разоблачила депутата Волынского облсовета: переправил более 100 уклонистов за границу

Служба безопасности Украины совместно с Офисом Генерального прокурора разоблачила действующего депутата Волынского областного совета на организации схем для уклонистов.

По материалам дела, фигурант входил в преступную группу, которую возглавляла бывшая заместитель председателя Волынской ОВА и которую еще раньше задержала СБУ.

Как установило расследование, депутат обеспечивал уклонистов поддельными документами. Согласно этим бумагам указанные в них военнообязанные мужчины считались "волонтерами", которых Волынская ОВА отправляла за границу за гуманитарной помощью.

За свои "услуги" дельцы брали до 5 тысяч долларов с одного "клиента". По имеющимся данным, начиная с 2022 года злоумышленники незаконно переправили за границу более 100 уклонистов.

На основе собранных следователями СБУ доказательств фигуранту сообщено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 255 (участие в преступном сообществе или преступной организации);

ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований);

ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

Сейчас подозреваемому грозит лишение свободы на срок до двенадцати лет с конфискацией имущества.