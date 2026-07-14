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СБУ викрила багатомільйонні розкрадання в українській енергетиці

13:48 14.07.2026 Вт
2 хв
До організації злочинної схеми причетні троє осіб
aimg Юлія Капітонова
Фото: СБУ вже провела обшуки у межах нової операції (Getty Images)

Служба безпеки України викрила схему розкрадання коштів "Центренерго", які держава виділила для забезпечення безперебійної роботи енергетичної інфраструктури Київщини та Харківщини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт СБУ.

Працівники спецслужби з'ясували, що зловмисники привласнили понад 10 млн грн державних коштів. Ці гроші були виділені на закупівлю матеріалів для ремонту Трипільської та Зміївської ТЕС.

Слідство встановило, що до схеми причетні начальник одного з департаментів ПАТ "Центренерго" та двоє власників компаній-постачальників - його спільники.

СБУ викрила розкрадання понад 10 млн грн під час закупівель для двох українських ТЕС (Фото: facebook.com/SecurSerUkraine)

Як виявилося, посадовець уклав договір на постачання труб для ремонту енергооб'єктів. Однак замість нової продукції, передбаченої умовами тендеру, фігуранти закупили старі труби неналежної якості, які тривалий час зберігалися просто неба.

СБУ викрила розкрадання понад 10 млн грн під час закупівель для двох українських ТЕС (Фото: facebook.com/SecurSerUkraine)

Щоб приховати їхнє походження та реальний рік виготовлення, на продукцію нанесли підроблене маркування й видали її за нову. Різницю у вартості учасники схеми розподілили між собою.

СБУ викрила розкрадання понад 10 млн грн під час закупівель для двох українських ТЕС (Фото: facebook.com/SecurSerUkraine)

У СБУ зазначають, що використання таких матеріалів могло поставити під загрозу стабільну роботу ключових теплових електростанцій, особливо напередодні опалювального сезону.

Проведені експертизи підтвердили, що поставлені труби не відповідали державним стандартам якості. Через це "Центренерго" зазнало збитків на 10,4 млн грн.

Під час обшуків у підозрюваних вилучили мобільні телефони, комп'ютерну техніку та документи, які, за даними слідства, підтверджують існування злочинної схеми.

СБУ викрила розкрадання понад 10 млн грн під час закупівель для двох українських ТЕС (Фото: facebook.com/SecurSerUkraine)

Усім трьом фігурантам уже повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема щодо привласнення майна, підроблення документів і зловживання службовим становищем.

Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.

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Служба безпеки УкраїниТЕСКорупціяРозкрадання коштів