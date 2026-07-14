RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech

СБУ разоблачила многомиллионные хищения в украинской энергетике

13:48 14.07.2026 Вт
2 мин
К организации преступной схемы причастны три человека
aimg Юлия Капитонова
Фото: СБУ уже провела обыски в рамках новой операции (Getty Images)

Служба безопасности Украины разоблачила схему хищения средств "Центрэнерго", выделенных государством для обеспечения бесперебойной работы энергетической инфраструктуры Киевской и Харьковской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СБУ.

Сотрудники спецслужбы выяснили, что злоумышленники присвоили более 10 млн грн государственных средств. Эти деньги были выделены на закупку материалов для ремонта Трипольской и Змиевской ТЭС.

Следствие установило, что к схеме причастны начальник одного из департаментов ПАО "Центрэнерго" и два владельца компаний-поставщиков - его сообщники.

СБУ разоблачила хищение более 10 млн грн во время закупок для двух украинских ТЭС (Фото: facebook.com/SecurSerUkraine)

Как оказалось, чиновник заключил договор на поставку труб для ремонта энергообъектов. Однако вместо новой продукции, предусмотренной условиями тендера, фигуранты закупили старые трубы ненадлежащего качества, которые долго хранились под открытым небом.

СБУ разоблачила хищение более 10 млн грн во время закупок для двух украинских ТЭС (Фото: facebook.com/SecurSerUkraine)

Чтобы скрыть их происхождение и год производства, на продукцию нанесли поддельную маркировку и выдали ее за новую. Разницу в стоимости участники схемы распределили между собой.

СБУ разоблачила хищение более 10 млн грн во время закупок для двух украинских ТЭС (Фото: facebook.com/SecurSerUkraine)

В СБУ отмечают, что использование таких материалов могло поставить под угрозу стабильную работу ключевых тепловых электростанций, особенно в преддверии отопительного сезона.

Проведенные экспертизы подтвердили, что поставленные трубы не отвечали государственным стандартам качества. Из-за этого "Центрэнерго" понесло убытки в размере 10,4 млн грн .

Во время обысков у подозреваемых изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику и документы, подтверждающие, по данным следствия, существование преступной схемы.

СБУ разоблачила хищение более 10 млн грн во время закупок для двух украинских ТЭС (Фото: facebook.com/SecurSerUkraine)

Всем трем фигурантам уже сообщили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности о присвоении имущества, подлоге документов и злоупотреблении служебным положением.

Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Служба безопасности УкраиныТЭСКоррупцияХищение средств