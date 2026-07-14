СБУ разоблачила многомиллионные хищения в украинской энергетике

Сотрудники спецслужбы выяснили, что злоумышленники присвоили более 10 млн грн государственных средств. Эти деньги были выделены на закупку материалов для ремонта Трипольской и Змиевской ТЭС.

Следствие установило, что к схеме причастны начальник одного из департаментов ПАО "Центрэнерго" и два владельца компаний-поставщиков - его сообщники.

СБУ разоблачила хищение более 10 млн грн во время закупок для двух украинских ТЭС (Фото: facebook.com/SecurSerUkraine)

Как оказалось, чиновник заключил договор на поставку труб для ремонта энергообъектов. Однако вместо новой продукции, предусмотренной условиями тендера, фигуранты закупили старые трубы ненадлежащего качества, которые долго хранились под открытым небом.

СБУ разоблачила хищение более 10 млн грн во время закупок для двух украинских ТЭС (Фото: facebook.com/SecurSerUkraine)

Чтобы скрыть их происхождение и год производства, на продукцию нанесли поддельную маркировку и выдали ее за новую. Разницу в стоимости участники схемы распределили между собой.

СБУ разоблачила хищение более 10 млн грн во время закупок для двух украинских ТЭС (Фото: facebook.com/SecurSerUkraine)

В СБУ отмечают, что использование таких материалов могло поставить под угрозу стабильную работу ключевых тепловых электростанций, особенно в преддверии отопительного сезона.

Проведенные экспертизы подтвердили, что поставленные трубы не отвечали государственным стандартам качества. Из-за этого "Центрэнерго" понесло убытки в размере 10,4 млн грн .

Во время обысков у подозреваемых изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику и документы, подтверждающие, по данным следствия, существование преступной схемы.

СБУ разоблачила хищение более 10 млн грн во время закупок для двух украинских ТЭС (Фото: facebook.com/SecurSerUkraine)

Всем трем фигурантам уже сообщили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности о присвоении имущества, подлоге документов и злоупотреблении служебным положением.

Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается.