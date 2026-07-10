Обшуки в компанії "Українська бронетехніка": з’явилася перша реакція АОЗ

Агенція оборонних закупівель прокометувала інформацію про закупівлю застарілих гранатометів РПГ-75М для ЗСУ. Ця сталося після обшуків СБУ та ОГП у компанії "Українська бронетехніка".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву АОЗ.

В АОЗ стверджують, що державний контракт було укладено з учасником, який надав аналог предмету закупівлі за найбільш економічно вигідною пропозицією.

Там нагадали, що ціна, при відповідності товару заявленим технічним характеристикам, є головним критерієм для контрактування.

Також в АОЗ додали, що звернулися до органів військового управління для підтвердження, що запропонований товар є аналогом предмету закупівлі, визначеному потребою. В АОЗ зазначили, що отримали відповідне підтвердження.

"Авансування – це стандартна практика, яка застосовується до тих постачальників ОВТ, які не мають ризикової простроченої дебіторської заборгованості, системного невиконання контрактів або інших обмежувальних обставин, як, наприклад, наявність вироків судів у кримінальних справах тощо", - заявили в АОЗ.

За словами представників агенції, якщо товар не буде прийнятий службою забезпечення ЗСУ, постачальнику буде направлена претензія на повернення авансових коштів.

"Якщо в межах кримінального провадження буде встановлено факт змови працівників Агенції з постачальником або інші порушення, до них будуть застосовані всі передбачені законодавством та антикорупційною політикою Агенції механізми відповідальності", - стверджують в АОЗ.

Обшуки в компанії "Українська бронетехніка": що відомо

9 липня СБУ та ОГП повідомили, що здійснили серію обшуків за фактом закупівлі застарілих гранатометів для Сил оборони України на понад 318 млн грн.

У Службі безпеки пояснили, що йдеться про контракт ДП "Агенція оборонних закупівель" із приватною компанією на поставку 6 тисяч одноразових протитанкових гранатометів РПГ-75М.

Варто зазначити, що загальна сума договору сягнула 637 млн грн. Так, постачальник повинен був передати нове озброєння 2024–2026 років виробництва.

"Однак ще до укладення контракту Командування сил логістики ЗСУ попереджало державного закупівельника, що цей тип зброї є малоефективним і пропонувало розглянути інші зразки. Попри це, договір було укладено, а постачальник отримав аванс у сумі 318,5 млн грн", - пояснили в СБУ.