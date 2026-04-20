Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

СБУ викрила агента ФСБ, який готував нові удари по київських ТЕЦ

11:55 20.04.2026 Пн
2 хв
Наркозалежний чоловік опинився в полі зору росіян, коли шукав легких заробітків у Телеграм
aimg Валерій Ульяненко
Фото: затриманому СБУ зловмиснику загрожує довічне (facebook.com SecurSerUkraine)

СБУ затримала під Києвом агента ФСБ, який брав участь у підготовці нових ударів по столичному регіону. Його основними "цілями" були місцеві теплоелектроцентралі та пункти базування Сил оборони.

Підготовкою нових обстрілів займався завербований наркозалежний мешканець Обухівського району. Росіяни звернули на нього увагу, коли той шукав у Телеграм-каналах "легких заробітків".

Встановлено, що зловмисник обходив периметри ТЕЦ, що розташовані у Києві та області, щоб з’ясувати та поінформувати росіян про технічний стан енергооб’єктів після попередніх обстрілів.

Крім цього, фігурант об’їжджав місцевість, щоб виявити розташування Сил оборони, зокрема підрозділів СБУ.

Згідно з матеріалами слідства, чоловік отримував від російського куратора гроші на проведення розвідвилазок на спеціально створений криптогаманець.

Для конспірації зловмисник спілкувався із росіянами через анонімний чат месенджера - спецслужбісти РФ замаскувались під рекрутерку, яка "підшукувала персонал" для роботи в торговельній мережі.

В подальшому ворог планував здійснити повторні атаки по Київщині з використанням ударних безпілотників, ракет і балістики.

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зараз зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ заочно повідомила про підозру і генерал-майору армії РФ Денису Барілу. Він командував окупацією Ягідного на Чернігівщині, де росіяни ув'язнили 369 цивільних у підвалі школи. Десятеро людей там загинули.

Крім того, СБУ запобігла теракту в Києві: агент ФСБ із тимчасово окупованої Донеччини готував підрив одного з керівників Федерації роботодавців України за допомогою саморобної бомби.

Служба безпеки УкраїниФСБТЕЦВійна в Україні