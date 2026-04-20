СБУ викрила агента ФСБ, який готував нові удари по київських ТЕЦ

СБУ затримала під Києвом агента ФСБ, який брав участь у підготовці нових ударів по столичному регіону. Його основними "цілями" були місцеві теплоелектроцентралі та пункти базування Сил оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву СБУ.
Підготовкою нових обстрілів займався завербований наркозалежний мешканець Обухівського району. Росіяни звернули на нього увагу, коли той шукав у Телеграм-каналах "легких заробітків".
Встановлено, що зловмисник обходив периметри ТЕЦ, що розташовані у Києві та області, щоб з’ясувати та поінформувати росіян про технічний стан енергооб’єктів після попередніх обстрілів.
Крім цього, фігурант об’їжджав місцевість, щоб виявити розташування Сил оборони, зокрема підрозділів СБУ.
Згідно з матеріалами слідства, чоловік отримував від російського куратора гроші на проведення розвідвилазок на спеціально створений криптогаманець.
Для конспірації зловмисник спілкувався із росіянами через анонімний чат месенджера - спецслужбісти РФ замаскувались під рекрутерку, яка "підшукувала персонал" для роботи в торговельній мережі.
В подальшому ворог планував здійснити повторні атаки по Київщині з використанням ударних безпілотників, ракет і балістики.
Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зараз зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, СБУ заочно повідомила про підозру і генерал-майору армії РФ Денису Барілу. Він командував окупацією Ягідного на Чернігівщині, де росіяни ув'язнили 369 цивільних у підвалі школи. Десятеро людей там загинули.
Крім того, СБУ запобігла теракту в Києві: агент ФСБ із тимчасово окупованої Донеччини готував підрив одного з керівників Федерації роботодавців України за допомогою саморобної бомби.