СБУ разоблачила агента ФСБ, который готовил новые удары по киевским ТЭЦ

СБУ задержала под Киевом агента ФСБ, который участвовал в подготовке новых ударов по столичному региону. Его основными "целями" были местные теплоэлектроцентрали и пункты базирования Сил обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление СБУ.
Подготовкой новых обстрелов занимался завербованный наркозависимый житель Обуховского района. Россияне обратили на него внимание, когда тот искал в Телеграм-каналах "легких заработков".
Установлено, что злоумышленник обходил периметры ТЭЦ, расположенных в Киеве и области, чтобы выяснить и проинформировать россиян о техническом состоянии энергообъектов после предыдущих обстрелов.
Кроме этого, фигурант объезжал местность, чтобы выявить расположение Сил обороны, в частности подразделений СБУ.
Согласно материалам следствия, мужчина получал от российского куратора деньги на проведение разведвылазок на специально созданный криптокошелек.
Для конспирации злоумышленник общался с россиянами через анонимный чат мессенджера - спецслужбисты РФ замаскировались под рекрутера, которая "подыскивала персонал" для работы в торговой сети.
В дальнейшем враг планировал осуществить повторные атаки по Киевской области с использованием ударных беспилотников, ракет и баллистики.
Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Сейчас злоумышленник находится под стражей без права внесения залога, ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Напомним, СБУ заочно сообщила о подозрении и генерал-майору армии РФ Денису Барило. Он командовал оккупацией Ягодного на Черниговщине, где россияне посадили 369 гражданских в подвале школы. Десять человек там погибли.
Кроме того, СБУ предотвратила теракт в Киеве: агент ФСБ с временно оккупированной Донетчины готовил подрыв одного из руководителей Федерации работодателей Украины с помощью самодельной бомбы.