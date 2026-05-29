СБУ вибила "очі" центру ФСБ, що наводив удари по Україні

За даними СБУ, цей пункт управління розташований у Темрюцькому районі Краснодарського краю, ворог використовував для наведення ракет і безпілотників по території України, а також для перехоплення сигналів з іноземних супутників.

Унаслідок атаки дронів СБУ було виведено з ладу ключові об'єкти центру.

У спецслужбі наголосили, що такі операції мають стратегічне значення - вони послаблюють можливості РФ контролювати повітряний простір, координувати роботу засобів ППО та наводити удари по Україні.

Ураження центрів радіоелектронної розвідки відкриває нові можливості для українських дронів та ускладнює Росії захист військових об'єктів у глибокому тилу.