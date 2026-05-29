Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

СБУ вибила "очі" центру ФСБ, що наводив удари по Україні

18:03 29.05.2026 Пт
2 хв
З цього пункту росіяни наводили ракети і дрони на українську територію
Валерія Абабіна
Фото: Дрони СБУ знищили центр ФСБ у Краснодарському краї (СБУ_facebook.com)

Центр спецоперацій "Альфа" СБУ безпілотниками уразив 16-й центр радіоелектронної розвідки ФСБ Росії, розташований у Темрюцькому районі Краснодарського краю.

За даними СБУ, цей пункт управління розташований у Темрюцькому районі Краснодарського краю, ворог використовував для наведення ракет і безпілотників по території України, а також для перехоплення сигналів з іноземних супутників.

Унаслідок атаки дронів СБУ було виведено з ладу ключові об'єкти центру.

У спецслужбі наголосили, що такі операції мають стратегічне значення - вони послаблюють можливості РФ контролювати повітряний простір, координувати роботу засобів ППО та наводити удари по Україні.

Ураження центрів радіоелектронної розвідки відкриває нові можливості для українських дронів та ускладнює Росії захист військових об'єктів у глибокому тилу.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у травні 2026 року дрони розгромили штаб ФСБ на Херсонщині - тоді українські сили ліквідували близько 100 росіян.

Удар по 16-му центру ФСБ - не перший випадок, коли українські сили дотягуються до ключових об'єктів противника далеко в тилу.

Цього ж місяця оператори 1-го окремого центру Сил безпілотних систем разом із СБУ знищили центр підготовки російських пілотів дронів у складі "Російської академії ракетних і артилерійських наук"

